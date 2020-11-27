Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınında zarar gören bölgenin yeniden yeşillenmesi amacıyla fidan diktiklerini söyledi.

Programı Kızılay Kart, Çocuk Programları ve Hatay şube iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Karataş, ''Hatay'da yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve tüm canlı dostlarımızın doğal yaşam alanlarını kazanmak için fidan dikimi gerçekleştirdik.'' dedi.