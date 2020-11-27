Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin Boyuncuk köyünde etkili olan kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boyuncuk köyünde etkili olan kar, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarttı.
Marsis Dağı'nın eteklerinde yer alan Boyuncuk köyünde hava sıcaklığının düşmesi ile kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaktaki köyde sararıp yere dökülen yaprakların üstünü kaplayan kar dolayısıyla adeta kartpostallık görüntüler oluştu.
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