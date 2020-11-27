Nevşehir'de alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliğindeki çanın, internette sosyal medya üzerinden 5 bin liraya satışa sunulduğunu tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Avanos Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine şüpheli N.İ'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen çan, Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Etnografik eser kategorisindeki çanın yaklaşık 100 yıllık olabileceği belirtildi.