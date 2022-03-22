Türkiye’nin krizin sona erdirilmesi için gösterdiği çabalar takdir topluyor. Fransız siyaset bilimci ve gazeteci Renaud Girard, bu çabaları değerlendirdi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerginliğinde tarafların arasında kendini "samimi ara bulucu" olarak kabul ettirdiğini belirtti.

"Batı ikilemle karşı karşıya"

Girard, Le Figaro gazetesindeki yazısında, Rusya-Ukrayna krizinde, Batı'nın bir ikilemle karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in öngördüğü gibi Ukrayna'ya daha fazla silah mı vermek gerekiyor yoksa 1952'den bu yana NATO üyesi Türkiye'nin yaptığı gibi Rusya-Ukrayna müzakeresine mi öncelik verilmeli?" ifadesini kullandı.

Girard, önceliğin savaşın durması olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin, yaptırım uygulamayarak Rusya ile iyi ilişkilerini koruduğunu ifade eden Girard, Ukrayna'nın da Türkiye'den memnun olduğunu dile getirdi.

Batı'nın da, uluslararası ilişkilerde şiddet kullanmaması ve dengeli bir diplomasi yürütmesi gerektiğini belirtti.