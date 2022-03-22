Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Plakası kalemle değiştirilen araçtakiler sahte kimlikle yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmit- Kuruçeşme yolu üzerinde hareket halinde olan aracın keçeli kalemle değiştirilmiş plakası polisin dikkatini çekti. Arama yapılan araçtan variller içinde gri renkte toz madde çıktı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda seyir halindeki minibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Minibüsün plakasındaki ‘6’ rakamının keçeli kalemle ‘8’e dönüştürüldüğü anlaşıldı. Araçta bulunan 3 kişiden 2'sinin de sahte kimlik taşıdığı belirlendi.
Minibüste arama yapıldı. Variller içinde gri renkte kilolarca toz madde bulundu. Polis toz maddenin ne olduğunu belirlemek için numune aldı.
Minibüs çekiciye yüklenip, emniyet müdürlüğüne götürüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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