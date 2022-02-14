Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da, Özgürlük Konvoyu’nda polisin sürücüye silah doğrultmasına soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Fransa’da, polisin Özgürlük Konvoyu’nda yer alan bir aracın şoförüne silah doğrultmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
TF1 televizyon kanalı, başkent Paris’te Özgürlük Konvoyu gösterileri esnasında Charles De Gaulle Meydanındaki Zafer Takı’nın etrafında bir polis aracının Fransa bayrağıyla süslenmiş beyaz bir aracı takip ettiği ve araçtan durmasını istediği görüntüleri yayımladı.
Görüntülerde, kovalamacanın sona ermesiyle aracından inen polis memurunun sürücüye silah doğrulttuğu anlar da yer aldı.
Paris Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Champs-Elysee’deki polis müdahalesine dair bir videonun dolaştığını, olaya ilişkin idari soruşma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: Fransa
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