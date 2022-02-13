Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 bin 500 adet kaçak sigaranın ele geçirildiği duyuruldu.
Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari İl ve Şemdinli İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği duyuruldu.
Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı aktarıldı.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık Sigara Tütün
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