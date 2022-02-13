Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari İl ve Şemdinli İlçe Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı aktarıldı.