Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyadaki 5G baz istasyonlarının yüzde 60'ından fazlası Çin'de
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Çin, 1,43 milyon 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına sahip.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021 sonu itibarıyla ülkede her 10 bin kullanıcıya 10,1 5G istasyonu düştü.
Ülkedeki baz istasyonu sayısı yıl sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştı; bu, dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geliyor.
Çin'in 5G yatırımı 2021'de 29 milyar dolara ulaştı. Çin'de 5G kullanıcılarının sayısı 2023'te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor, her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının ise 18'e çıkarılması hedefleniyor.
Etiketler: Çin
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