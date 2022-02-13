Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021 sonu itibarıyla ülkede her 10 bin kullanıcıya 10,1 5G istasyonu düştü.

Ülkedeki baz istasyonu sayısı yıl sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştı; bu, dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geliyor.

Çin'in 5G yatırımı 2021'de 29 milyar dolara ulaştı. Çin'de 5G kullanıcılarının sayısı 2023'te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor, her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının ise 18'e çıkarılması hedefleniyor.