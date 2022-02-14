FKÖ'ye bağlı Heyet tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir'e ait araç, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri tarafından durduruldu.

Heyet Başkanı Ebubekir ve Şuraytih'in içinde bulunduğu araç 1 saatten fazla İsrail askerlerince arandı. Arama yapan İsrail askerleri, kimlik kartlarına el koydu ve Şuraytih'i gözaltına aldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti de İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların salıverilmesini talep etme ve haklarını savunma yönünde faaliyet gösteriyor.