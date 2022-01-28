Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman’da, dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalandı.
Yaklaşık 40 farklı dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Adıyaman Dolandırıcılık
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