Hastanelerden randevu almak için iki yöntem bulunuyor. ‘’ Alo 182’’ çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Diğer yöntem ise www.mhrs.com.tr’den randevunuzu oluşturmak.

Randevu oluşturmak için; daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyelik kaydınız var ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimden, dilediğiniz tarihe randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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Hastane randevusu nasıl iptal edilir?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden üzerinden üye girişi yapın.

"Randevu Geçmişi" bölümünden istediğiniz randevuyu seçerek "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Ayrıca ALO 182 çağrı merkezini arayarak da istediğiniz randevuyu iptal edebilirsiniz.