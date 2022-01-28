İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2022 yılı ilk toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şimşek, toplantıda COVID-19 salgınının dünyada üretimin azalmasına neden olduğunu, bazı sektörlerde ise üretimin durma noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye'de iş gücü piyasasında salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve işsizlik oranlarını kontrol altına alabilmek için çeşitli düzenlemelerin başarılıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye, üretim kapasitesini sürekli artırarak pandemi sürecini fırsata çevirerek, 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat rekoru kırdı.

Bu olumlu hava Niğde’deki Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB) de yansıdı. OSB'ler farklı sektörlerden yeni yatırımları kente çekmeye devam ediyor.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” uygulandı

Şimşek, salgının üretimde ve istihdamda yarattığı olumsuz etkileri en aza indirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın ivedilikle uygulanmaya başlandığı söyledi.

Bu kapsamda, Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğiyle yaklaşık 15 bin kişiye 97 milyon lira destekte bulundu.

Ayrıca 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 4 bin 574 kişi özel sektörde işe yerleştirildi. İşbaşı eğitim programları ve istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla da, 1446 kişi meslek edinerek işbaşı yaptı.

Talep edilen mesleki kurslar değerlendirilecek

Öte yandan Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, “İmalat ve Sanayi Sektöründe İşbaşı Eğitim Programları” ve “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’nda hedefine oranla Türkiye ikincisi oldu.

Toplantıda OSB'lerdeki nitelikli işgücü ihtiyacı konusunda çalışmaların planlanacağını aktaran Şimşek, bu konuda yapılması gerekenlerin değerlendirileceğini, talep edilen mesleki eğitim kurslarına karar verileceğini ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.



