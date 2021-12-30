Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S.'nin Polatlı'da olduğu tespit edildi.

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda C.S., Basri Mahallesi'nde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.