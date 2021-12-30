Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari FETÖ hükümlüsü Polatlı'da yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S., jandarma tarafından Polatlı ilçesinde yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S.'nin Polatlı'da olduğu tespit edildi.
Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda C.S., Basri Mahallesi'nde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 16:02
- 15:56
- 15:52
- 15:46
- 15:43
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy restorasyonları devam eden eserleri inceledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz