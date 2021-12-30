Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsi festivalinde 3 ton hamsi dağıtılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Düzce'de 2.si düzenlenecek hamsi festivalinde vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilecek.
Festival, Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 13-16 Ocak 2022 tarihlerinde kentteki alışveriş merkezinin arkasındaki açık alanda gerçekleştirilecek.
Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, vatandaşları festivale davet ederek, 3 ton hamsi ikramında bulunacaklarını belirtti.
Bilgin, salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri festivali yeniden düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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