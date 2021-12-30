Erzincan’da 22 Aralık'ta sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Sak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ercan Sak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Sahte içki zehirlenmesi sonucu 14 gün önce hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Suat T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Erzincan'da daha önce sahte içki zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Hasan Başer ile 63 yaşındaki Aydın Güler hayatlarını kaybetmişti.