Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi’nin eski muhtarı 71 yaşındaki Alzheimer hastası Yakup Oruç, geçtiğimiz akşam namazının ardından kayıplara karıştı.

100'e yakın personelle arandı

Ailesi Yakup Oruç'a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpeği ve dron ile yürütülen çalışmalara 100’e yakın personel katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Çevrede yaşayanların da desteği ile bugün yapılan arama çalışmalarında Yakup Oruç'un cansız bedeni Balıkesir Dursunbey İlçesi Emet Çayı’nda bulundu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.