Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yassıgeçit Mahallesi'nde bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adresteki fındık bahçesinde arama yapan ekipler, farklı noktalara ekilmiş 369 kök Hint keneviri tespit etti.
Gözaltına alınan baba S.Y. ve oğlu M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Hint Keneviri
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