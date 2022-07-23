Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı
[Fotograf: AA]
Edirne'de, "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında 500 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında Edirne'de 500 kınalı keklik doğaya salındı.
DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince Çeribaşı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası'na taşınan keklikler doğaya bırakıldı.
Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan tahsisi yapılan kekliklerin doğayı bırakılmasına, DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, DKMP ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.
Doğal yaşamın korunmasına katkı vermek amacıyla keklik salımlarının süreceği belirtildi.
Etiketler: Edirne Doğal Yaşam
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