Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüpheli Ö.D., Merkez Tepebaşı ilçesinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 402 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Lise nakiller başvuruları başladı mı? LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz