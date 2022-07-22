Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Aksaray yolu Tuz Gölü Tesisleri yakınında meydana geldi.

Aksaray'dan Ankara yönüne giden C.D. yönetimindeki 06 AK 1643 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.G.'nin kullandığı 06 BSH 419 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücü C.D. ile öndeki otomobilde bulunan Z.G. hafif yaralandı.

Bu sırada çarpan otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yangın söndürülürken otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaza ve yangın nedeniyle Ankara- Aksaray yolunun Ankara yönü bir süre araç geçişine kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.