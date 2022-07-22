Ataşehir'de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak tırların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.

Gümrüğe girmek isteyen tırlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğüne giden yolda bazı tır sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı.

Çamlıca gişelerinden itibaren başlayan yoğun tır trafiği havadan görüntülendi.