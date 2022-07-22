Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erenköy'de tır kuyruğu
[Fotograf: DHA]
Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen tırların Çamlıca gişelerinden itibaren oluşturduğu uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Ataşehir'de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak tırların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.
Gümrüğe girmek isteyen tırlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğüne giden yolda bazı tır sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı.
Çamlıca gişelerinden itibaren başlayan yoğun tır trafiği havadan görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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