1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık lastiklerden enerji üreten bir fabrikanın deposunda, işçilerin temizlik yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen işçilerden 4'ü dumandan etkilendi. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansta tedavi edildi, F.D. ve M.B. ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da depoda incelemede bulunduktan sonra ekiplerden bilgi aldı.