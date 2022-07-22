Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada 5 kişi ağır yaralandı.
M.A. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Taşoluk beldesi yakınlarında R.E.'nin kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada, minibüsteki işçilerden S.N.Y., E.N.C., A.C., D.Ç. ile A.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar ve Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu ağır.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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