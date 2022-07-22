Bu yıl TEKNOFEST Karadeniz olarak düzenlenen ve bir ayağı Giresun’da yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin açılışı yapıldı.

22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde 40 ana yarışma ve 99 farklı kategorideki teknoloji, Çotanak Spor Kompleksinde meraklılarıyla buluşuyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir ayağı Giresun’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’in Giresun’a renk katacağını belirtti.

Şenlikoğlu, "Giresun TEKNOFEST ile çok daha güzel oldu. Şehrimizin tanıtımı için de bu festivalin ayrıca çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Teknoloji ve havacılığa ilgi duyan bütün Giresunlu hemşehrilerime bu festivali mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Bugün teknolojinin konuşulduğu ve görüldüğü bu festivalin Giresun markasına da katkısı olacaktır.

Katılımcıların burada gördüklerini her yerde görme imkânı yok. Bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizdeki teknoloji açığını gidermek ve Milli Teknoloji yolunda önemli sayfalar açtıkları için TEKNOFEST ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.