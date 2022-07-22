Valilik konferans salonunda yapılan toplantıda kentte devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Akbıyık, Hakkari ve ilçelerinin tarihin en büyük yatırımlarını aldığını söyledi.

Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı.