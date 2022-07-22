Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta develer ve midilliler ilgi odağı oldu
[Fotograf: İHA]
Bayburt'ta Dede Korkut 26'ncı Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri düzenlendi. Develere ve midillilere binerek kısa gezintiler yapan minikler bol bol fotoğraf çektirdi.
Bayburt Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen Bayburt Dede Korkut 26'ncı Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla düzenlenen İpekyolu kortejinde yer almak üzere kente getirilen develer ve midilliler vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Şehir Parkı'nda develere ve midillilere binerek kısa gezintiler yapan minikler ve büyükler bol bol fotoğraf çektirdiler.
Develer ve midilliler şölenler boyunca şehir parkında ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak.
Etiketler: Bayburt
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