Hopa Belediyesince ilçenin tanıtımına katkı sağlamak, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen festival kapsamında Kaymakamlık Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, burada yaptığı konuşmada, ilçenin yeşil ve mavinin tüm tonlarını içinde barındırdığını söyledi.

Festival kapsamında sporun ve yöre kültürünün ön plana çıktığını belirten Ekmekçi, "Hopa'mızın tanıtımına katkı sunacak festivalimizde kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonuyla birlikte organize ettiğimiz Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Hopa etabı da yapılacaktır. 5 gün boyunca ilçemizin rengine renk katacak festivalimizin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm arkadaşlarıma, hiçbir karşılık beklemeden katkı sunan kıymetli iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Belediye Başkanı Ekmekçi, yörenin tarihi ve kültürünü yansıtan fotoğraf, araç ve gereçlerin sergilendiği stantların açılışını yaptı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu festival açılışında, bölgede önemli yer tutan atmaca kültürü tanıtıldı, yöresel sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Yöresel el sanatları sergisi, coğrafi işaretli Laz böreği ve hamsili ekmek tanıtımı, satranç turnuvası, konser gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek festival, 25 Temmuz'da sona erecek.