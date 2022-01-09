Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 291'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Filistin'de COVID-19'un Omicron varyantı tespit edilen kişi 49 artarak sayısı 291'e ulaştı.
Söz konusu vakaların tamamı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldü. Toplam sayı ise 291'e yükseldi.
Ayrıca, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, bir günde 261 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 9 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti; 58 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ilk olarak 23 Aralık'ta yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.
Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 472 bin 910 vaka tespit edildi, 4 bin 987 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 bin 834 aktif vaka bulunuyor.
Etiketler: Filistin Devleti Koronavirüs
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