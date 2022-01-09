Söz konusu vakaların tamamı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde görüldü. Toplam sayı ise 291'e yükseldi.

Ayrıca, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, bir günde 261 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 9 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti; 58 kişi ise yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının ilk olarak 23 Aralık'ta yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü duyurmuştu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 472 bin 910 vaka tespit edildi, 4 bin 987 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 bin 834 aktif vaka bulunuyor.