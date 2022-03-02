Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ve birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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