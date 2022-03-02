Muğla'nın Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

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Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ve birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.