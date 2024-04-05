Fethiye’de nikah yoğunluğu

Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne aylar öncesinden müracaat eden çiftler, 04.04.2024 gününün unutulmayacak ve çabuk hatırlanacak bir gün olması nedeniyle nikah yoğunluğu yaşattı.

Nikah kıydırmak isteyen çiftler Özer Olgun Kültür merkezi önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Nikah şekerleri ve çikolataların ikram edildiği nikahları, Fatma Durgut Arıkan ile Mehmet Küçükala kıydı. Her 15 dakikada bir nikahın kıyıldığı Fethiye’de bir günde 31 çiftin nikahının kıyıldığı açıklandı.

Çiftler, ‘’04.04.2024 günü kolay hatırlanabilecek bir gün olduğu için nikah tarihi için bu günü seçtik. Çok mutluyuz’’ diye konuştu. Nikah memuru Mehmet Küçükala ise ‘’Nikah için yoğun bir gün yaşıyoruz. 04.04.2024 hatırlanması kolay bir tarih olduğu için 31 çift müracaatta bulundu. Nikahları her 15 dakikada kıyıyoruz. Tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz’’ dedi.