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Güncel
İHA 05.04.2024 10:28

Açık havada yetişen erkenci fasulyede hasat başladı

Hatay’ın bereketli topraklarında açık havada yetişen ve hasadına başlanan fasulye tarlada 80 TL ile 100 TL arasında alıcı buluyor.

Açık havada yetişen erkenci fasulyede hasat başladı

Türkiye’nin ürün yetiştiriciliği bakımından en zengin bölgelerinden olan Hatay’da açık alanda yetiştirilen fasulyede hasat başladı.

Payas ilçesi Kürtül Mahallesi’nde çiftçi İlyas Önerden de arazisinde hasada başladı. Tarlada kilogram fiyatı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulan fasulye, market ve manavlarda 120-130 TL arasında alıcı buluyor.

Çiftçi İlyas Önerden, açık havada erkenci fasulye hasadına başladıklarını belirterek, “Payas ilçesinde açık alanda Türkiye’nin en erken fasulyesini yetiştirdik, hasat ediyoruz. Açık alanda yetiştirdiğimiz fasulyelerimizi Türkiye’nin her yerine satıyoruz” dedi.

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