Kapadokya'ya bahar geldi

Kapadokya'da baharın gelişiyle kayısı ve badem ağaçları da çiçek açtı.

Yeşilin çeşitli tonlarına bürünen Kapadokya'da uçan sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

Hatay Antakya’dan Kapadokya'ya gezmeye gelen Ayhan Gençoğlu, ''Kapadokya bölgesini cümlelerle ifade etmek çok basit kalır. İnsanlar Uzakdoğu’dan, Avrupa’dan buralara geliyor. Bizlerin de tüm yurdumuzun en ücra köşelerine kadar ziyaretler yapmamız gerekiyor'' dedi.

Rusya’dan gelen bir turist ise, ''Burası çok güzel, ilk defa geliyorum. Çok memnun kaldım. Burası harikalar dünyası. Uzun süre aklımdan çıkmayacak'' diye konuştu.