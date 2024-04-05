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Güncel
İHA 05.04.2024 10:25

Kapadokya'ya bahar geldi

Baharda yeşile bürünen Kapadokya, ziyaretçilerine doğal güzellikler sunuyor.

Kapadokya'ya bahar geldi
[Fotograf: İHA]

Kapadokya'da baharın gelişiyle kayısı ve badem ağaçları da çiçek açtı.

Yeşilin çeşitli tonlarına bürünen Kapadokya'da uçan sıcak hava balonları görsel şölen oluşturdu.

Kapadokya'ya bahar geldi

Hatay Antakya’dan Kapadokya'ya gezmeye gelen Ayhan Gençoğlu, ''Kapadokya bölgesini cümlelerle ifade etmek çok basit kalır. İnsanlar Uzakdoğu’dan, Avrupa’dan buralara geliyor. Bizlerin de tüm yurdumuzun en ücra köşelerine kadar ziyaretler yapmamız gerekiyor'' dedi.

Kapadokya'ya bahar geldi

Rusya’dan gelen bir turist ise, ''Burası çok güzel, ilk defa geliyorum. Çok memnun kaldım. Burası harikalar dünyası. Uzun süre aklımdan çıkmayacak'' diye konuştu.

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