Fas’ın yeşil çay, nane, su ve şekerle hazırlanan geleneksel çayı “etey”, halkın günlük yaşantısında en çok tüketilen içecek kabul ediliyor.

Faslılar "Eş-Şay el-Mağribi" olarak da bilinen eteyi, günün her anında "sohbetleri tatlandıran sihirli içecek" olarak görüyor.

Etey içmenin sosyal hayatın bir parçası haline geldiği Mağrip ülkesinde halk, sevilen meşrubatı sabah kahvaltısında, gün içinde buldukları boş vakitlerde ve akşam yemeği sonrasında sıkça tüketiyor.

Etey ramazan aylarının olmazsa olmazı

Fas’ın Kazablanka kentindeki bir kafede çalışan Muhammed Zerkavi, AA muhabirine, etey çayının, sindirim sistemini rahatlatması ve hazmı kolaylaştırması nedeniyle ramazan ayında sahur sofralarında ve iftar sonrasında sıkça tüketildiğini söyledi.

Zerkavi, “Asitli meşrubatlar yerine etey içmeyi tercih ediyorum, sadece ben değil birçok Faslı da böyle yapıyor. Kendi kültürümüzden bir tat, o yüzden eteyi milli içeceğimiz olarak görüyorum.” dedi.

Etey demlemek Faslı gelinler için bir tür sınav

Kazablanka’da bir şirkette kalite kontrol müdürü olarak çalışan Zehra Cemil ise “Etey demlemek için her Faslı ailenin evinde özel çay demlikleri bulunur. Herkesin bir araya geldiği aile sohbetlerinde etey mutlaka içilir.” ifadelerini kullandı.

Fas'ta eteyin toplumsal işlevi olduğunu da anlatan Cemil, “Etey demlemek Faslı gelin adayları için bir tür sınav kabul edilir. Erkek tarafından kadınlar, gelinlerini tanımak için yaptıkları ilk ziyarette muhakkak çay isterler. Eğer gelinin yaptığı çay iyi demlenmiş ve bol köpüklü olursa bu onun hamarat olduğunun göstergesi sayılır.” dedi.

Mağrip bölgesinde yaşayan Araplar ve Sahra halkının buluştuğu ortak nokta

Rabat’ta müşterilerine ülkenin geleneksel lezzetlerini sunan restoranlardan Dar en-Naci’nin işletmecisi Yusuf Ahmed de AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Restoranımızda en çok rağbet edilen geleneksel lezzet tabii ki Fas çayı, biz Faslılar olarak eteyden vazgeçemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Eteyin Fas kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna değinen Ahmed, bu eşsiz lezzetin eve gelen misafirlere, düğünlerde ve kutlamalarda muhakkak ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Eteyin, Mağrip ülkelerinde yaşayan Araplar ve Sahra halkının birleştiği ortak nokta olduğunu kaydeden Ahmed, Sahra’da yapılan çayın biraz daha farklı usulde olduğunu belirterek, “Oranın kültüründe etey daha uzun süre demlendirildiği için daha yoğun bir tada sahip oluyor.” diye konuştu.

Ahmed, Sahra usulüyle yapılan çay için, “doldurulurken bardağın yarsından fazlasının köpükle kaplı olması olmazsa olmaz bir kural” ifadelerini kullandı.

Faslı işletmeci, “Ramazanda sanılanın aksine çay tüketimi artıyor. Biz Afrika bölgesinde yaşıyoruz ve mevsimlerimiz genellikle yüksek sıcaklıkla geçiyor. Eteyin önemli özelliklerinden biri de susuzluğu hissettirmiyor olması. O yüzden ramazanda hurma, süt ve etey bolca tüketilir.” dedi.

Arap devletleri arasında kişi başına en çok çay Fas’ta tüketiliyor

Fas halkı deyim yerindeyse gözünü eteyle açıp eteyle kapatıyor.

Günün her anında içilebilen etey nedeniyle Fas, Arap devletleri arasında kişi başına en çok çay tüketen ülke konumunda bulunuyor.

Uluslararası raporlarda her Faslının yılda 1,2 kilogram çay tükettiği ortaya çıkarken, bu kullanım oranı Fas’ı dünya sıralamasında en fazla çay tüketen ülkeler arasında 5’inciliğe kadar taşıyor. Ayrıca Fas’ın senelik çay ithalatının ise 28 milyon tonu aştığı biliniyor.