Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 61 kişiye 54 bin 900, maske takmayan 10 kişiye ise 9 bin lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 1966 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 12 iş yeri ile 3 araca işlem yapıldı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise evine gönderildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Maske Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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