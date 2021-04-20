Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz’in doğusu ile Batı Akdeniz’in batısında bugün fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz’in doğusu ile Batı Akdeniz’in batısında bugün fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın bugün Doğu Karadeniz’in doğusunda (Trabzon-Artvin kıyı kesimleri) batı ve güneybatı yönlerden
6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz’in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batıdan, zamanla güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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