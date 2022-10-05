Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.

[EYT düzenlemesi]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme. Tam veriler elimizde. Gerçek veriler üzerinden çalışıyoruz.https://t.co/mZaUIxwq3j pic.twitter.com/gOclkm4oDF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili "Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT’lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis’e sunacağımızı duyurduk." dedi.

Staj ve çıraklık sigortası olanlar EYT kapsamında mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin staj ve çıraklık sigortası olanlar ile ilgili "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." dedi