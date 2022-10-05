Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Kamuda sözleşmeli personele kadro çalışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi.

Bilgin mevsimlik işçiler ve geçiçi işçi statüsündekiler ile ilgili de "Mevsimlik işçiler konusunda, eğer kurumda ihtiyaç varsa işçilerin tekrar o kurumla çalışılmasının önünü açacağız. Geçici işçilerin de hukukunu koruyacak bir düzenleme yapacağız." dedi.