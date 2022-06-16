Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinde, Kore Mutfağı Uzmanı Kim Tae Yong, Gastronomi Akademisi Mutfak Salonu'nda Kore Cumhuriyeti yemek kültürünü içeren "K-Food" gösterisi sundu.

Etkinlikte, K-Food Workshop ve K-Beauty gösterileri de gerçekleştirildi.

Kore Kültür Haftası, 17 Haziran’a kadar sürecek ve hafta boyunca ok gösterisi, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, Jegi-chagi, Kore geleneksel çalgı deneyimi ve el sanatı etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlik sonunda Koreli müzik grubu Ciipher, K-Pop konseri verecek.