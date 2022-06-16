Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
EXPO Hatay'da 'Kore Kültür Haftası' etkinlikleri başladı
[Fotoğraf: AA]
EXPO Hatay'da, "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri başladı. Kore Cumhuriyeti yemek kültürünü içeren "K-Food" gösterisi sundu. Etkinlikte, K-Food Workshop ve K-Beauty gösterileri de gerçekleştirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinde, Kore Mutfağı Uzmanı Kim Tae Yong, Gastronomi Akademisi Mutfak Salonu'nda Kore Cumhuriyeti yemek kültürünü içeren "K-Food" gösterisi sundu.
Etkinlikte, K-Food Workshop ve K-Beauty gösterileri de gerçekleştirildi.
Kore Kültür Haftası, 17 Haziran’a kadar sürecek ve hafta boyunca ok gösterisi, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, Jegi-chagi, Kore geleneksel çalgı deneyimi ve el sanatı etkinlikleri düzenlenecek.
Etkinlik sonunda Koreli müzik grubu Ciipher, K-Pop konseri verecek.
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