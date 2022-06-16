Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti.

Asgari ücrette zam olacak mı?

Atalay, ''Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Asgari ücretle ilgili arkadaşlarım çalışma yürütüyor' dedi. Önümüzdeki günlerde güzel haber verirler'' açıklamasını yaptı.

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