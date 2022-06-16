Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı...
Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılacak zam oranında. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı kabul etti.
Asgari ücrette zam olacak mı?
Atalay, ''Güzel bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Asgari ücretle ilgili arkadaşlarım çalışma yürütüyor' dedi. Önümüzdeki günlerde güzel haber verirler'' açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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