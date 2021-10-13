Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Espiye ilçesinde din görevlileri ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Espiye ilçesinde din görevlileri ve öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü ile Atatürk Ortaokulu düzenlenen programlarda katılımcılara AFAD görevlilerince afet durumlarında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.
Atatürk Ortaokulundaki eğitim etkinliğe katılan Espiye Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası afet durumlarında ne yapılması gerektiğini öğrencilerle birlikte izlediğini belirterek, "Afetler konusunda tedbir alarak nasıl yaşarız, hangi afetlere karşı ne tür tedbirler alırız, bunları öğrencilerimizle birlikte izledik. Allah ülkemize ve milletimize afet göstermesin." dedi.
Etiketler: Giresun
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde besi çiftliğindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz