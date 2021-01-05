Kentte dün yaşanan kavganın ardından gözaltına alınan Ali B. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali B. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'ndaki bir iş yerinin önünde yaşanan bıçaklı kavgada, Selami (64) ve oğlu Ali G. (33) yaralanmıştı. Hayati tehlikeleri bulunduğu bildirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ali B. ise polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

