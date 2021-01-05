Edirne'de alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis, 3 farklı noktada yaptığı aramda 9 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirdi.

Şüpheliler V.S, G.G ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.