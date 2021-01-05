Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Polis, 3 farklı noktada yaptığı aramda 9 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar metamfetamin hap ele geçirdi.
Şüpheliler V.S, G.G ve M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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