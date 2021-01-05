Meclis'in ocak ayı oturumlarının ilki, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Yıldız, geçtiğimiz yılı birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Erzincan İl Genel Meclisi olarak, tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin tam desteği ile ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yıldız, "Belirlenen hedefe ulaşmamızda gece gündüz demeden emek sarf eden meclis üyelerimize, İl Özel İdaresi yönetici ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum. 2021 yılının da ülkemiz ve kentimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantıların beş gün süreceği bildirildi.