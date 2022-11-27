Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.K, M.A.Y, E.Y. ile B.Y. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 600 gramın üzerinde uyuşturu madde, 23 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, E.Y. ile B.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A.Y. serbest bırakıldı.
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