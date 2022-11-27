Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı incelemede Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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