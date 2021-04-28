İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bazı kişilerin evlerinde imal ettikleri uyuşturucu maddeleri sokakta sattıkları bilgisi üzerine şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, takibin ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 183 gram bonzai, 5 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve 2 fişek ile kama ele geçirildi.

Çifteler Jandarma Komutanlığı’na götürülen 5 şüpheliden E.D. ve S.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.