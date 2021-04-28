Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kahvehaneye baskın: 20 kişiye 83 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza verildi.
Kemalettin Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanda kahvehanede oyun oynayan 20 kişiye toplam 83 bin lira ceza yazıldı, iş yeri mühürlendi.
Öte yandan kahvehane işletmecisinin polis baskınına karşı iş yerinin camlarını ve kapısını boyayarak gizlediği belirlendi.
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