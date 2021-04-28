Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bakırkırı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Kazı yapılan alanda 5 kişi suçüstü yakalandı.
Aramada, dedektör ele geçirildi.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık Mardin
Son Haberler
- 16:29
- 16:29
- 16:33
- 16:19
- 16:17
Sıradaki Haber
Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz