Eşme ilçesinde bir ev ile bir depoda kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreslerdeki 18 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 63 bin 88 lira ceza uygulandı.