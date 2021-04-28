Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavu Mahallesi’nde Yaşar Ç. idaresindeki otomobil devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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